Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında sahasında Iğdır FK’yı mağlup eden yeşil-beyazlı ekipte Başkan Enes Çelik, teknik heyet ve futbolcuları mücadelelerinden dolayı kutladı. Takımın henüz gelişim sürecinde olduğunu belirten Çelik, zamanla sahadaki uyumun ve oyun kalitesinin daha üst seviyeye çıkacağını kaydetti. Rakip Iğdır FK’nın ortaya koyduğu mücadeleyi de takdir eden Çelik, karşılaşmanın centilmence tamamlanmasına dikkat çekti.

Başkan Çelik’in paylaşımında öne çıkan bir diğer konu ise tribünlerdeki atmosfer oldu. Maç boyunca takımına destek veren Bursaspor taraftarına teşekkür eden Çelik, küfürsüz tribün ortamının kendisi için alınan 3 puan kadar değerli olduğunu belirtti. Stada gelen kadın ve çocukların rahatsız olmayacağı bir atmosfer oluşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, yeşil-beyazlı taraftarlara gösterdikleri destek ve duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.