TOGG fabrikasında yaşanan eylem, Bursa'da inşa edilen fabrika şantiyesinde çalışan işçilerin iki ay boyunca ücretlerinin ödenmemesiyle başladı. Yapı Merkezi firmasının taşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesinde çalışan işçiler, ücretleri ödenmeyince fabrika şantiyesinde eyleme geçtiler. Bu işçiler, yaklaşık bir buçuk yıldır TOGG fabrikası inşaatında çalışıyorlardı. İki gün önce, işleri biten bazı işçilere işten çıkış bildirimi verilmiş, ancak ücretleri hala ödenmemişti.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Başkanı Hasan Kırlangıç, yaşanan duruma dair açıklamalarda bulundu. Yüklenici firma olan Yapı Merkezi'nin, Ticaret Bakanlığı veya TOGG'dan ödeme alamadığını, bu nedenle alttaki taşeron firmaların da işçilere ödeme yapamadığını belirtti. İşçiler, iki aylık maaşlarını alamamanın yanı sıra iki gün önce işten çıkarılmışlardı.

İşçi Hüseyin Güngör, son iki aydır sürekli olarak "bugün yarın" denilerek ödeme yapılacağı söylenmesine rağmen hiçbir şekilde ödeme yapılmadığını ifade etti. Kamp alanından ayrılmayan işçiler, Yapı Merkezi'nin müdürleriyle görüşmeye çalıştıklarını ancak sürekli olarak Anel Elektrik'e yönlendirildiklerini ve bu şekilde oyalamaya çalışıldıklarını dile getirdi.

İşçi Güngör, çıkış bildirimi verildiği halde TOGG fabrikasına giremediklerini belirtti. İşçiler, kendi personelleri olduklarını ve günlük imzalarıyla çalıştıklarını söyleyerek haklarını almadan ayrılmak istemediklerini vurguladılar. Sendikaları aracılığıyla seslerini duyurmak ve haklarını almak için eylemi sürdürmeye kararlı olduklarını ifade ettiler.

Hasan Güngör, işlerinin bittiği için normalde ayın sonunda çıkış alıp gideceklerini ancak maaşlarının verilmediğini aktardı. Yapı Merkezi ile taşeron arasında sürekli olarak mekik dokuduklarını ve TOGG yetkilileriyle görüşmeye çalıştıklarını ancak içeri alınmadıklarını söyledi. İşçiler, TOGG fabrikasında çalıştıkları süre boyunca tazminatları ve ihbar ücretleri gibi haklarının da verilmediğini belirtti.

Henüz TOGG'dan bir açıklama gelmedi.