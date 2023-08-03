İnegöl OSB’de 9 firmaya yayılan büyük yangın felaketinin izleri hala sıcaklığını korurken, yaşanan bu olay İnegöl tarihinde daha önce yaşanan büyük yangınları da hatırlattı. İnegöl tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçen yangınların ilki Tüfekçikonak köyünde diğeri ise mobilya sanayi bölgesinde yaşanmıştı. İşte o yangınlara ilişkin bilgiler..

İnegöl’e bağlı Tüfekçikonak köyünde 13 Ocak 1963 Salı günü bir evin ekmek fırınından çıkan alevler, fırtınanın etkisiyle kısa sürede köyü sardı. Köylünün çabaları sonuç vermeyince 47 ev, ahırlar ve köyün camisi küle döndü. Evsiz kalan yüzlerce köylüye devlet elini uzatmış ve Mahmudiye Mahallesi’nde köylülere arsa tahsisi yapılmıştı. Gürcü mahallesi diye anılan bu bölge Urgancılar Camii ve Altınnesil Okullarının arasında kalan yeri kapsıyor. O gün o yangına şahitlik edenlerin çocuk ve torunları hala bu mahallede yaşamlarını devam ettiriyor.

Bu yangınla ilgili bir rivayete göre ise, yangına sebep olan köylü kadının, bu durumdan çok etkilenip hastalandığı ve kısa süre sonra hayatını kaybettiği söyleniyor.

İnegöl tarihinin en büyük yangınlarından diğer ise Mobilya Sanayi bölgesinde yaşandı. Şu an kurulu bulunan Botanik Park karşısında meydana gelen yangın 1998 yılının Nisan ayında gerçekleşti.

Mobilya imalatında çıkan ve daha sonra yanında ki boyahanelere sıçraması nedeniyle önlenemeyen yangın felaketinde , 15 işyeri küle dönmüştü. Yangın 24 saat sonra kontrol altına alınabilmişti. Yangın felaketinde çok sayıda itfaiye ekibi ve vatandaş yaralanmıştı.

O günün şartlarında İnegöl mobilyasına büyük katkı sağlayan bu firmalar için, Kaymakamlığın oluruyla Yardım Kurulu oluşturuldu. İnegöl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi eski Başkanı merhum Hasan Öke’nin başkanlığında oluşturulan kurul yaklaşık 6 ay süreyle esnaflar için yardım toplamıştı. O firmaların çoğu toplanan yardımlar sayesinde yeniden ayağa kalktı.

Ve son olarak 1 Ağustos 2023 tarihinde bir kıvılcımla İnegöl’e ateş düştü. Orçam mobilya fabrikasından sıçrayan alevler önce fabrikayı sonra ise bölgede bulunan 8 fabrikayı sardı. 1’i ağır 13 kişinin yaralandığı yangına 3 helikopter 80’ne yakın araç ve yüzlerce ekip müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına müdahale eden İNDAK arama kurtarma ekibinden 4, itfaiye ekiplerin 3, ormancılardan 1 ve vatandaşlardan biri yaralandı.

Zararın 1 Milyar TL’ye ulaştığı söylenen yangın İnegöl tarihinden yaşanan en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçti.