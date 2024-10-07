Tosyalı, TOGG’un misyonunun Türkiye'nin yerli otomobil üretimi konusunda öncü bir rol oynamak olduğunu vurgulayarak, şirketin bağımsızlığını ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini koruma kararlılığını dile getirdi. Bu tür söylentilerin, şirketin projelerini etkilemeyeceğini belirten Tosyalı, TOGG'un mevcut stratejileri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğini ifade etti.

Son yıllarda otomotiv sektöründe önemli bir yer edinen TOGG, elektrikli araç pazarında yerli ve global anlamda rekabetçi bir oyuncu olma hedefini sürdürmekte. Tosyalı, şirketin önümüzdeki dönemde yenilikçi projelere imza atmaya devam edeceğini ve Türkiye’nin otomotiv alanındaki potansiyelini daha da artıracağını söyledi.

Bu açıklamalar, TOGG'un geleceğiyle ilgili belirsizlikleri bir nebze olsun azaltırken, şirketin yatırımcıları ve müşterileri için de güven verici bir mesaj niteliği taşıyor. Şu anki hedeflerin ve projelerin ilerleyişinin yanı sıra, TOGG’un sektördeki konumunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceği net bir şekilde ortaya konmuş oldu.