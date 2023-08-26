Togg'un üretim hattından indirilen araç sayısı, öngörülen planlara uygun olarak arttı. Ağustos'un sonuna gelindiğinde, günlük araç üretimi 100 adede yükseldi. Şirketin CEO'su M. Gürcan Karakaş, 2023 için belirlenen 28,000 araç üretim hedefine ulaşacaklarına inandıklarını ve bu yıl içinde ikinci vardiya sistemine Eylül ortasından itibaren geçeceklerini belirtti. Togg'un Nisan ayının sonunda teslimatlarına başladığı, üretimin hızlandığı bildirildi.

Bugüne kadar 2,344 aracı teslim eden Togg, Ağustos sonuna kadar günlük 100 adet T10X üretebilecek kapasiteye ulaştı. Togg, 2023 yılında 28,000 araç üretmeyi hedefliyordu ve CEO Karakaş, ikinci vardiya sistemine geçeceklerini ve üretim kapasitesini artıracaklarını açıkladı. Yeni model üretimlerinde teknik kapasiteye ulaşmanın yaklaşık 6 ay sürdüğü ifade edildi. Karakaş, üretim hızının arttığını ve günde 170 adede ulaşıldığında bunun dakikada 3 araç üretimi anlamına geldiğini belirtti. Sadece Ağustos ayında üretilen araç sayısının, şu ana kadar üretilen toplam araç sayısını aşacağı vurgulandı.

Togg, 2023 yılı için 28,000 araç üretim hedefini açıklamıştı, bunun 20,000 adedinin çekilişle seçilen kullanıcılara gideceği belirtilmişti. CEO Karakaş, bu üretim hedefini yakalayabileceklerine inandıklarını ve talep artınca ikinci vardiya sistemine geçme kararı aldıklarını ifade etti. İkinci vardiyanın Eylül ortasında başlayacağı ve yeni çalışanların eğitim sürecinin de bu kararla hızlandırıldığı belirtildi.

Togg'un ihracat planları da gündemdeydi. Şirket, 2025'in ilk çeyreğinde ihracata başlamayı hedefliyor ve bu amaçla 4-5 farklı model geliştirmeyi planlıyor. CEO Karakaş, kullanıcıların taleplerini ve fiyat beklentilerini göz önünde bulundurduklarını ve ihracat için çeşitlilik sağlamak istediklerini dile getirdi. Ayrıca, ısı pompası teknolojisinin ihracat araçlarında kullanılacağı ifade edildi. 800V yüksek voltaj mimarisi konusunda ise şu an için 400V ile devam etme kararı alındığı, ancak ilerleyen dönemde değişiklik yapma ihtimallerinin olduğu belirtildi.

Batarya konusunda, Togg'un LFP (Lityum Demir Fosfat) teknolojisiyle enerji depolama için uygun gördüğü ve ortaklarından Farasis'in bu alanda yatırımları olduğu belirtildi. Ayrıca, şirketin elektrikli araçlar için daha uygun gördüğü NMC (Nikel Mangan Kobalt) batarya teknolojisi üzerine odaklandığı ifade edildi.

Togg, tüketici elektroniği fuarlarına katıldığından bahsedilerek, elektrikli araç alanında gelişme kaydeden Çinli üreticilerin sergilediği Şangay Otomobil Fuarı'na da katılmayı planladığı vurgulandı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, ABD'deki CES gibi fuarlara katıldıklarını belirtirken, Şangay Otomobil Fuarı'na katılmanın birkaç yıl alabileceğini söyledi.

Togg'un gelecek planları üç ana başlık altında özetlendi:

OTA (Over-The-Air) teknolojisi: Araçların uzaktan güncellemeler alabilmesini sağlayacak bir teknoloji. Bu sayede araçlar telefonlardaki gibi güncellemeler alabilecekler. Nesnelerin İnterneti ve blokzinciri çözümleri: Araç içinden alışveriş ve ödeme gibi özellikleri içerecek nesnelerin interneti ve blokzinciri tabanlı çözümler üzerinde çalışmalar yapılacak. Yeni modeller, batarya ve şarj altyapısı: Şirket, yeni modellerin üretimine ve batarya teknolojisinin gelişimine odaklanacak. Ayrıca, 2025 yılının ilk çeyreğinden itibaren ihracat faaliyetlerine başlamayı hedefliyor.

Bu planlar doğrultusunda Togg'un teknolojik altyapısını geliştirerek, elektrikli araç sektöründe rekabetçi bir konum elde etmeyi amaçladığı belirtildi.