Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Gazeteciler Cemiyeti'nin ziyaretinde yaptığı açıklamada, valilik konutunda ve diğer yerlerde yerel ürünler kullanmasını istediğini kaydetti.Nurhan İçmez - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat Valisi Abdullah Köklü, önceliklerinin yatırım ve istihdam bakımından yerelön üreticiyi desteklemek olduğunu söyledi.

Söz konusu adımın temelinde, yerel ekonomiyi canlandırma ve istihdamı artırma amaçlarının yattığını ifade eden Köklü, "Benim temel prensibim şudur: Tokat’ın ne kadar temel ürünü varsa, hepsinin tanıtımını yapacağız. Bu istihdamı düşünmek ve yerel ekonomiyi güçlendirmek için yaptığımız bir tercihtir. Tokat’ın insanı devletine, milletine bağlı, tarihsel bir geçmişi var. Bizim tek amacımız, bu insanları daha da geliştirmek. Örneğin, Tokat’ta Dimes gibi ulusal bir firma var, pekmez üretiyorlar ancak bu ürünlerin daha fazla tanıtılması gerekiyor. Yine, Artova’da taş çıkarılıyor fakat satılmakta zorlanılıyor. Bu ürünlerin satılabilmesi için yeni yollar aramalıyız. Kadınlarımız çalışıyor, onların emeğini ödeyebilmemiz gerekiyor. Ancak sadece iş kurmak yeterli değil, hakkıyla ücret verebilmek de önemli. Sadece asgari ücret değil, daha fazla ücret verebilmenin yollarını bulmalıyız. İnsanların hayata bakış açılarını ve geçim kaygılarını nasıl azaltabiliriz, buna odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.

Niksar cevizinin çok meşhur olduğunu ancak hak ettiği değeri bulamadığını ifade ederek, aynı şekilde, buranın meşhur şeftalisi ve 09 kirazı da hak ettiği değeri bulamadığını söyleyen Vali Köklü, "Orijinal ürünlerin iyi fiyatlara satılmasından yanayım. Artık her şey küresel bir boyuta ulaştı, ancak ne kadar yerelse o kadar evrensel hale geliyor. Bu nedenle yerel ürünlerin global pazarda hak ettiği değeri bulması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu arada Tokat’ta yapılacak olan yeni Valilik binası ile ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Köklü, projenin şu anda Anıtlar Kurulu’nda olduğunu ifade ederek, "Etrafı tarihi eserlerle çevrili olduğu için süreç biraz uzadı. Ancak Anıtlar Kurulu'ndan çıkacak karar sonrası ne gerekiyorsa hemen yapılacak. Proje en kısa sürede tamamlanacak" diye konuştu.