Bu kapsamda, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan 11 konut da 14 Mayıs 2025 tarihinde satışa çıkarılacak.

Müzayede kapsamında toplamda 157 konut ve 200 iş yeri yeni sahiplerini bekliyor. Satış işlemleri 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve internet üzerinden gerçekleştirilecek. Müzayede saat 10.30’da başlayacak.

Konutlar için yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade imkânı sunulurken, iş yerleri için yüzde 15 peşinatla 60 ay vadeli ödeme seçeneği bulunuyor.

Gayrimenkullere ilişkin detaylı bilgi ve başvuru işlemleri emlakmuzayede.com.tr adresinden alınabilir.