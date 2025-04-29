Satışa çıkarılan taşınmazlardan ilki, Boğaz Mahallesi’nde yer alıyor. 24.487,42 metrekare büyüklüğündeki tarla, imar planında “Tarım Alanı ve Öneri Demiryolu Alanı” olarak geçiyor. Taşınmaz için 15 milyon TL muhammen bedel belirlendi. Taşınmazın 1. artırması 14 Mayıs 2025 saat 11:40’ta başlayacak ve 21 Mayıs 2025 saat 11:40’ta sona erecek. Alıcı çıkmaması durumunda ikinci artırma, 10-17 Haziran 2025 tarihleri arasında aynı saatlerde yapılacak.

İkinci taşınmaz ise yine Boğaz Mahallesi sınırlarında bulunan 23.159,95 metrekarelik bir tarla olup imar planında “Tarım Alanı” olarak yer almakta. Bu taşınmazın muhammen kıymeti 14 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. İlk artırma tarihi 14 Mayıs 2025 saat 14:35 olup, ikinci artırma 10 Haziran 2025 tarihinde başlayacak.

Her iki taşınmaz için de KDV oranı %10 olarak belirlendi. İlgili görseller, satış şartları ve diğer tüm detaylar esatis.uyap.gov.tr adresinde 2025/13 SATIŞ dosya numarası ile erişim sağlanabilir.