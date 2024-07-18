Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren haberi duyurdu. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ aylık taksitlerinde ödeme kolaylığına gidildiğini duyurdu. Kurum, TOKİ konut ödemelerinin Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) göre hesaplanmasıyla artış oranlarını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirlediklerini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum şunları kaydetti:

"TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var. Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk."

Muhabir: İBRAHİM USLU