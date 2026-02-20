Kocaeli'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Okullar Arası Kardeş Pası Basketbol Şampiyonası' sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere spor kültürü aşılamak ile birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek amacıyla organize edilen turnuvaya, Atatürk Spor Salonu ev sahipliği yaptı. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul ve liselerden 48 takım ile 300 öğrencinin katıldığı organizasyon, 3x3 sokak basketbolu kurallarıyla oynandı. İki gün boyunca eleme usulüyle gerçekleştirilen şampiyonada her takım 3 asil ve 2 yedek oyuncuyla sahaya çıktı. Çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada öğrenciler yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Dereceye giren takımlara ödül

Final müsabakalarının ardından düzenlenen törende, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri takdim edildi. Turnuvada şampiyon olan takımlar 6 bin, ikinciler 4 bin, üçüncüler ise 2 bin liralık spor hediye çeki kazandı.