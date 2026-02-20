Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, İhsaniye Mahallesi Stat Caddesi ile 430. Sokak arasında kalan eski futbol stadı alanında yapılacak yeni tesis için ilk kazmayı vurdu. Altyapı ve üstyapı donatılarıyla modern bir yapıya kavuşturulması planlanan alan, tamamlandığında ilçedeki sporculara ve vatandaşlara çeşitli branşlarda hizmet verecek.

FIFA standartlarında sahalar ve güreş antrenman merkezi

Proje kapsamında komplekse, uluslararası müsabaka ölçüleri olan FIFA standartlarında 68x105 ebatlarında doğal çim saha ile 45x90 ebatlarında sentetik çim saha inşa edilecek. Ayrıca tesis bünyesinde; doğal çimli güreş antrenman merkezi, sentetik çim kaleci çalışma alanı ve 2 bin 795 metrekare büyüklüğünde kapalı spor salonu yer alacak.

715 kişilik tribün yapılacak

Müsabakaları izlemeye gelecek sporseverler için sahanın yanına 715 kişi kapasiteli bir tribün inşa edilecek. Tesisin kullanımı sırasında bölgede trafik ve park yoğunluğu oluşmaması amacıyla, kompleks alanına 103 araç kapasiteli açık otopark da kazandırılacak.