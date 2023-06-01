Nilüfer Belediyesi’nin Yılın Yazarı Tomris Uyar etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması’na katılan öğrenciler, usta yazarın “Gecegezen Kızlar” adlı kitabını okuyup, özgün kapak tasarımları yaptı. Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucu 474 çalışma arasından dereceye giren eser sahipleri, düzenlenen törende ödüllendirildi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, çeşitli alanlarda ve farklı disiplinlerde düzenlediği etkinliklerle Yılın Yazarı Tomris Uyar’ı ve eserlerini, her yaştan okurla buluşturmaya devam ediyor. Yılın Yazarı Tomris Uyar etkinlikleri çerçevesinde her yıl düzenlenen etkinliklerden biri olan “Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması”, bu yıl da geniş katılımla gerçekleşti. 19 okuldan yarışmaya katılan çok sayıda öğrenci, Tomris Uyar’ın “Gecegezen Kızlar” adlı kitabını okuyarak, özgün kitap kapağı tasarımları yaptı.

Feyza Alfatlı, Nahide Dikel, Sadık Karamustafa, Sedat Girgin ve Ethem Onur Bilgiç’ten oluşan yarışmanın seçici kurulu, değerlendirme aşamasında kitabın muhtevasıyla uyumlu, yazarın öznelliğini yansıtan ve bu bütünlüğü sağlayabilen, doğru çözümlenmiş özgün tasarımları önceliğine aldı. Tasarımcının bağımsızlığı ve görsel ögelerin belirli hiyerarşi içinde bütünlüğü bozmayacak şekilde çözümlenmesi ve tipografi kullanım kriterlerini de dikkate alan seçici kurul, dereceye giren eserleri belirledi. Ödüle değer görülen eser sahipleri, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer ile Remzi Çınar, Nilüfer Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Aydın, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törende ödüllerini aldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, yarışmaya katılan bütün öğrencilere teşekkür etti. 2013 yılında Sabahattin Ali ile başlayan Yılın Yazarı yolculuğunun, 2023 yılında Tomris Uyar ile devam ettiğini hatırlatan Çınar, “Bu yarışmayı yazarın, gençler tarafından daha iyi tanınması, yaşadığı yıllardan bu yana eserleriyle genç zihinlerde oluşturduğu görsel algıyı belgelemek, özellikle gençlerin kitap okuyarak zihinlerinde güzel alanlar açması amacıyla gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yarışmaya, 19 okuldan 474 eser başvurdu. Ödül alanlarla birlikte 60 eser, sergilenmeye değer bulundu. Yarışmaya olan ilgi, mutluluk verici. Emeği geçen, yarışmaya katılan herkese teşekkür ediyor, değerli eser sahiplerini kutluyorum. Yarışmada birinci seçilen tasarım, Nilüfer Belediyesi’nin yapacağı özel baskının kapağını oluşturacak” dedi.

Nilüfer Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Aydın da, özgün tasarımlarıyla dereceye giren öğrencileri kutladı. Konuşmaların ardından, dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eser sahipleri açıklandı.

Yıldırım Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Osmangazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özlüce Şehir Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi, Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Emir Sultan Anadolu Lisesi, Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi ile Bursa Erkek Lisesi’nden 56 eser sergilenmeye değer görülürken, Yıldırım Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Eda Atan’ın çalışması, Seçici Kurul Ödülü’nün sahibi oldu.

Yıldırım Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Aleyna Hançer, tasarımıyla birinciliğe değer görülürken, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Zeynep Koparan ikinci, Yıldırım Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Bilgehan Kalkan da üçüncü olmaya hak kazandı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Remzi Çınar ve Dr. Sibel Özer ile Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Aydın, dereceye giren, sergilenmeye değer görülen eser sahiplerine ödül ve sertifikalarını verdi. Törenin ardından katılımcılar, Nâzım Hikmet Kültürevi Yeraltı Sanat Galerisi’nde sergilenen tasarımları yakından inceledi.