Darıca Belediyesi bünyesindeki aşevi, her gün yaşlı, engelli ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara sıcak yemek ulaştırarak hem sofralara hem de gönüllere misafir oluyor.

Darıca Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Hijyenik şartlarda hazırlanan, besleyici ve sıcak yemekler, belediye ekipleri tarafından her gün düzenli olarak vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor. Özellikle yaşlı, kimsesiz, engelli ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara her gün titizlikle sıcak yemek dağıtımı ücretsiz şekilde gerçekleştiriliyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekerek gönül belediyeciliğini en iyi şekilde yerine getirmek istediklerini belirtti ve "Kimsenin yalnız kalmasına, kimsenin sofrasının boş kalmasına gönlümüz razı olmaz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yalnızca alt ve üst yapı hizmetleriyle değil; gönüllere dokunan projelerle de vatandaşımızın yanındayız. Aşevimizle her gün yüzlerce hemşehrimize sıcak yemek ulaştırıyor, onların duasını alıyoruz. Vatandaşlarımızın zor zamanında yanında olmayı amaçladığımız bu hizmet, Darıca’da dayanışma kültürünün güçlenmesine de önemli katkı sağlıyor. Darıca Belediyesi olarak bu ve benzeri sosyal projelerle yalnızca bugünü değil, yarını da inşa etmeye özen gösteriyoruz. Birlik beraberlik içinde olarak dayanışma halinde vatandaşlarımızın zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.