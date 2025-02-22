Şampiyonanın Phillip Island Pisti'nde düzenlenen sezonun ilk yarışına, 1 numaralı ROKiT BMW motosikletiyle ilk cepten başlayan Toprak, kıyasıya rekabetin yaşandığı 20 turluk mücadeleyi ikinci sırada tamamladı. İlk kez WSBK'da yarışan Bahattin Sofuoğlu ise yarışa altıncı sıradan başladı.

Yarışseverlerin "El Turco"olarak andığı

2021 ve 2024 şampiyonu Toprak yeni takımıyla podyum sevinci yaşayarak sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

Yarış sonrası açıklamasında "Bugün iyi bir iş çıkardık. Yarın daha iyi bir sonuç almak için mücadele edeceğiz." diyen Toprak, bir sonraki yarışa odaklandığını belirtti.