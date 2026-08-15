Ege Ordusu ile 2’nci ve 3’üncü Ordu komutanlıklarına yeni isimler atanırken, çok sayıda il jandarma komutanının da görev yeri değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 7 general ve 18 albayın 30 Ağustos’tan itibaren bir üst rütbeye yükseltilmesine karar verildi. Ayrıca 78 general ve albayın görev yerleri yeniden belirlendi.

Yeni görevlendirmelere göre Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı. 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu Ege Ordu Komutanlığı’na getirildi. 2’nci Ordu Komutanlığı görevine Korgeneral Gültekin Yaralı, 3’üncü Ordu Komutanlığı’na ise Korgeneral Burhan Aktaş atandı.

Alper Gezeravcı üs komutanı oldu

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılıç Genelkurmay Başkanlığı emrine alındı. Yerine ise 7'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin atandı.

Tümgeneral İsmail Özcan, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Koramiral Mustafa Kaya ise Donanma Komutan Yardımcısı olarak atandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı da 5'inci Ana Jet Üs Komutanı oldu.

Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez iki kadın albay tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti. O isimlerden Tuğgeneral Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu.