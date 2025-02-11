Trafik terörü, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Son olarak, aynasını kıran bir motokuryenin üzerine arabasını süren şoförün görüntüleri büyük yankı uyandırmıştı.

Toplum giderek daha sinirli bir hale gelirken, hükümet de yeni yargı paketi ile trafik suçlarına yönelik cezaları artırmayı, hapis cezası uygulamayı ve ehliyete el koyma şartlarını genişletmeyi hedefliyor. Bu düzenlemelerle caydırıcılığın artırılması amaçlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde yapılacak yasal düzenlemelerin detayları ise gün yüzüne çıkmaya başladı.

TRAFİK CEZALARI ARTIRILACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, ‘Strateji Belgesi’nde belirlenen hedeflerin ilk aşaması, toplumdaki cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik olacak. Edinilen bilgilere göre, bu amaç doğrultusunda bazı trafik suçlarında cezaların artırılması ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

KAZA YAPIP KAÇANLAR ZOR DURUMDA

Özellikle kaza yapıp kaçanlar, ehliyetsiz araç kullananlar ve zorla ulaşım araçlarının hareketini engelleyenlere verilen cezalar artırılacak. Şu anda kaza yapıp kaçanlara 2 bin 170 lira para cezası uygulanırken 20 ceza puanı veriliyor. Ancak, bu kişiler kazayı geç bildirse de, kazadan sonra alkollü olup olmadıkları anlaşılmadığı için etkili bir caydırıcı ceza uygulanmıyor.

HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Bu nedenle, kaza yapıp kaçanların tespit edilmesi halinde ehliyetlerinin uzun süreliğine alınması, para cezalarının artırılması ve bazı durumlarda hapis cezası uygulanmasına yönelik adımlar atılması bekleniyor.