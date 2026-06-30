Gıda güvenilirliği ve tüketici haklarının korunması amacıyla toplu tüketim yerlerinde yeni bir uygulama başlıyor. Gıda şeffaflığını artırmayı hedefleyen menü düzenlemesi, yarından itibaren kademeli olarak hayata geçirilecek.

Düzenleme kapsamında restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde menülerin yanında ürün içerikleri ile alerjen bilgilerinin belirtilmesi zorunlu olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda toplu tüketim yapılan işletmelerde yeni dönem başlıyor. Restoran, kafe ve kantin gibi yerlerde ürünlerin içerik, alerjen ve enerji yani kalori bilgileri tüketiciyle açık şekilde paylaşılacak.

Bu bilgiler menülerde, duvar panolarında, broşürlerde, dijital ekranlarda ya da karekod yöntemiyle sunulabilecek. Karekod kullanılması halinde işletmelerde görünür bir noktaya, “Bu bilgilere karekod ile ulaşabilirsiniz. Karekod kullanamayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur.” yazısı asılacak.

Düzenlemeyle vatandaşların bilinçli tercih yapması ve alerjen risklerine karşı korunması hedefleniyor.

Söz konusu uygulama ilk olarak yarın itibarıyla ulusal zincir restoranlarda zorunlu hale geliyor. İşletmeler için uygulamaya kademeli geçiş bulunuyor. Aynı ilde üç ve daha fazla şubesi bulunan işletmeler için son tarih 31 Aralık 2026 olurken diğer işletmelerde de içerik bilgileri için 2026 sonu, kalori bilgileri için de 2027 sonu öngörüldü.