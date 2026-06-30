Ekonomik kriz nedeniyle ülkede çok sayıda yurttaş borçla yaşamını sürdürmek zorunda kalıyor. Resmi verilere göre icra dosyalarının sayısı 25 milyonu aşarak rekor seviyeye çıktı.

Borç yükünden en fazla etkilenen kesimlerin başında ise esnaf geliyor. Meclis’e sunulan kanun teklifiyle esnafın borçlarının bir bölümünün silinmesi, kalan kısmının ise 60 ay taksitlendirilmesi önerildi.

Teklifin gerekçesinde, ekonomik sıkıntılar nedeniyle vergi, SGK ve BAĞ-KUR borçlarını ödeyemeyen esnaf ve sanatkârların kamu borçlarının yeniden yapılandırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon, kredi faizleri, kira ve enerji maliyetlerindeki artışın küçük işletmeleri ciddi şekilde zorladığı ifade edildi.

Bu süreçte birçok esnafın borçlarını zamanında ödeyemediği, gecikme faizi ve cezalarla borç yükünün arttığı ve çok sayıda işletmenin icra takibiyle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

“FAİZİN PAYI ARTIYOR”

“Mevcut sistemde gecikme faizi ve fer'i alacakların toplam borç içindeki payının artması, borçların ödenmesini daha da güçleştirmekte ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini zayıflatmaktadır. Esnaf ve sanatkârlar ekonomik hayatın temel direğidir. Bu kesimin korunması; istihdamın devamı, üretimin sürdürülebilirliği ve yerel ekonomilerin güçlenmesi açısından hayati öneme sahiptir.

Bu kapsamda vergi, SGK ve BAĞ-KUR borçlarına ilişkin gecikme faizi, gecikme zammı ve fer'i alacakların silinmesi; ana borçların ise beş yıl (60 ay) faizsiz taksitlendirilmesi; ayrıca sicil affı, e-haciz kaldırılması ve kredi erişim düzenlemelerinin yapılması öngörülmektedir.”

“KARA LİSTEDEN SİLİNİR”

Dem Parti Mersin Milletvekili tarafından Meclis’e sunulan teklif Komisyon’a sevk edildi.

Teklifte şu öneriler yer aldı:

“MADDE 1- Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin; a) Vergi dairelerine, b) Sosyal Güvenlik Kurumuna, c) BAĞ-KUR kapsamında doğmuş prim borçlarına, olan kesinleşmiş kamu borçlan bu Kanun hükümlerine göre yapılandırılır.

MADDE 2- Yapılandırma kapsamındaki borçlara ilişkin gecikme faizi, gecikme zammı, gecikme cezası ve tüm fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilerek terkin edilir.

MADDE 3- Kamu borçlarının yalnızca ana para kısmı, hiçbir faiz uygulanmaksızın altmış eşit aya (5 yıl) kadar taksitlendirilebilir. Taksitler süresince yeniden faiz, gecikme zammı veya enflasyon farkı uygulanmaz.

MADDE 4- Bu Kanun kapsamında yapılandırma başvurusu yapan borçlular hakkında yürütülen icra takipleri, haciz işlemleri ve elektronik haciz uygulamaları durdurulur; yapılandırmanın devamı süresince yeni haciz işlemi uygulanmaz.

MADDE 5- Bu Kanun kapsamında borçlarım yapılandıran esnaf ve sanatkârların bankacılık sisteminde yer alan gecikmiş borç kayıtlan, kara liste ve benzeri olumsuz kredi kayıtlan silinir. Bu kişilerin kamu bankaları ve özel bankalardan krediye erişimi engellenemez.”