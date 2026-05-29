Olay, 1 Kasım 2025 tarihinde İstanbul’un Tuzla ilçesinde meydana geldi. Ekip aracıyla yapılan trafik kazasında yaralanan Polis Memuru Aydın Üyenarık, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Üyenarık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 29 Mayıs tarihinde kurtarılamayarak şehit oldu.

Acı haberi duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi. Paylaşımda, şehit polis memuru Aydın Üyenarık’a Allah’tan rahmet, ailesine, Emniyet Teşkilatı’na ve millete başsağlığı dilendi.