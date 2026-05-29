Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin yeni yönetim kadrolarını belirlemek için çalışmalarına başladı.

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Gürsel Tekin, TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında CHP’nin yeni sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tekin, Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan sürecinde bazı belge ve ses kayıtlarına ulaştığını öne sürerek, yeni dönemde CHP’ye katılımların olacağını ve farklı siyasi partilerden çok sayıda isimle görüşmeler yapıldığını söyledi.

"CHP TABANINI ENFEKTE EDEN GRUPLAR VAR"

Kılıçdaroğlu'nun çok fazla şey bildiğini ama hiçbir zaman dile getirmediğini söyleyen Tekin, "CHP tabanını enfekte eden çok kirli medya grupları var. Bunlar muhalif medya grupları değil bir grubun himayesindeler" şeklinde konuştu.

MYK'YI AÇIKLAYACAĞI TARİH NETLEŞİYOR

Özgür Özel döneminde CHP'den ayrılan yüzlerce kişinin partiye davet edildiğini söyleyen Tekin, cumartesi ya da en geç pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) açıklamasını beklediğini ifade etti.

Tekin, 2027 yılında Türk siyasetinde çok büyük değişiklikler olacağını öne sürerek, "Siyasette zenginleşmeye son vereceğiz. Bu ülkede siyaseti arındıracağız" dedi.