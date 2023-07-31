Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Çarşamba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki genç arasında yaşanan yan bakma tartışması sokakta büyük bir kavgaya dönüştü. İki genç, karşılaşmalarının ardından yan bakma konusunda anlaşmazlık yaşadı ve bu kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Kavga anı çevrede bulunan bir kişi tarafından kaydedilirken, görüntülerde iki genç birbirine saldırarak yumrukların havada uçuştuğu görüldü. Olay yerine toplanan kalabalığın müdahalesiyle birlikte çevredekiler, gençleri birbirlerinden ayırmak için çaba harcadı.