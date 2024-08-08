Bursa'da çiftçiler, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için yol kapatma eylemi yaptı. Bursa-Balıkesir yolu Karacabey mevkiinde traktörleriyle toplanan çiftçiler, kara yolunu kapattı. 5 saat süren eylem Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın açıklama yapması üzerine son buldu.



Karacabey ve Mustafakemalpaşa ziraat odalarının çağrısıyla, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunlara dikkat çekmek isteyen çiftçiler, traktörleriyle Karacabey TİGEM önünde toplandı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve eski CHP Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın da destek verdiği eylemde çiftçiler, Bursa-Balıkesir kara yolunu kapattı.



VALİ DEMİRTAŞ: GEREKLİ GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Sabah saat 10'da İzmir Yolu üzerinde toplanan kalabalık, Valilik tarafından açıklama yapılması üzerine öğlen iki itibariyle dağılmaya başladı. Jandarmanın müdahalede bulunduğu çiftçiler Valilik'ten açıklama gelmesi şartıyla eylemlerini noktalayacaklarını bildirmişlerdi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çiftçilerin ısrarı üzerine eylemin 5. saatinde kalabalığın bulunduğu alana gelerek açıklamalarda bulundu. Demirtaş, mesajın alındığını ve gerekli kurumlarla görüşmelerin yapılacağını söyledi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın açıklama yapması üzerine son buldu.