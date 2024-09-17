Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı öğrencileri Bulgaristan'da düzelenen yarışmada büyük başarı elde ettiler.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Viyolonsel Öğretim Üyesi Doç. Tanju Araboğlu’nun öğrencileri, bu yıl 27.'si Bulgaristan’ın Dobrich şehrinde düzenlenen Uluslararası Müzik Yarışması Hopes, Talents, Masters’ta büyük başarı elde ettiler.

Devlet Konservatuvarı 5. sınıf öğrencisi Asya Araboğlu 11-13 yaş grubunda kendi kategorisinde 2. lik elde ederken, Lisans 1. sınıf öğrencisi Azra Liznak 14-17 yaş grubunda kendi kategorisinde 2. lik elde etti.