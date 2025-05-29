Trakya’daki Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde Nisan ayında 276 milyon 606 bin dolar ihracat, 362 milyon 571 bin dolar ithalat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan 2025 dış ticaret verilerine göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde ihracat ve ithalat rakamları belli oldu.

TÜİK’in verilerine göre, Nisan ayında Edirne’de 10 milyon 142 bin dolar, Tekirdağ’da 244 milyon 803 bin dolar ve Kırklareli’nde 21 milyon 661 bin dolar ihracat yapıldı. Aynı dönemde Edirne’nin ithalatı 102 milyon 992 bin dolar, Tekirdağ’ın 238 milyon 954 bin dolar, Kırklareli’nin ise 20 milyon 625 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde ise ihracat yüzde 7,8, ithalat yüzde 12,7 arttı.