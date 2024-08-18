Apronjet Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yeşilgül, özel jetlerle seyahat eden yolculara uygulanan transit geçiş kısıtlamalarının, hem yolcular hem de hava taksi işletmeleri üzerinde ciddi ekonomik kayıplara yol açtığını belirttiİSTANBUL (İGFA) - Özel jet yolcularına getirilen transit geçiş kısıtlamaları, hava taşımacılığı sektöründe ciddi sorunlara neden oluyor. Zafer Yeşilgül, bu kısıtlamalar nedeniyle özel jet yolcularının, ülkeye giriş ihtiyacı olmamasına rağmen zorunlu olarak pasaport ve vize kontrolüne tabi tutulduğunu vurguladı.

Yeşilgül, dünyada birçok ülkede olduğu gibi, bu yolcuların pasaport ve vize kontrolüne girmeden uçaktan uçağa transfer edilmeleri gerektiğini ifade etti.

Mevcut uygulamanın, yolculara vize zorunluluğu getirdiğini belirten Yeşilgül, bu durumun hem zaman hem de maddi kayıplara neden olduğunu söyledi. Yeşilgül, tarifeli bir uçuşla İstanbul aktarmalı Berlin'den Nairobi'ye seyahat eden bir yolcunun İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolüne tabi tutulmadan transit geçiş yapabildiğini, ancak aynı rotayı özel jetle gerçekleştiren bir yolcunun bu kolaylıktan yararlanamadığını belirtti.

TİCARİ KAYIPLAR ARTIYOR

Yeşilgül, tarifeli uçuşlardan özel jete veya özel jetten özel jete transit geçişe izin verilmediğinin altını çizerek, bu durumun yolcuların Türkiye’yi tercih etmemesine ve dolayısıyla sektörde ticari kayıplara yol açtığını ifade etti. Transit geçiş kısıtlamaları nedeniyle yolcuların planlanmamış duraklamalar ve ek güvenlik kontrolleriyle karşı karşıya kaldığını belirten Yeşilgül, "Bu durum yolcuların zaman ve konfor kaybına yol açıyor," dedi.

Transit geçişlerdeki bu kısıtlamaların, yolcuların seyahat deneyimini olumsuz etkilediğini ve güvenlik endişelerini artırdığını dile getiren Yeşilgül, sektördeki bu olumsuz etkilerin giderilmesi için hem uluslararası hem de yerel düzeyde adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Yeşilgül, özel jet yolcularının transit geçişleri için daha esnek politikaların uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.