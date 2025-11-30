

Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hakan D.(47) yönetimindeki 16 BLL 753 plakalı motosiklet, Yücel sokaktan aniden yola çıkış yapan otomobile çarpmamak için fren yaptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet devrildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasını saniye saniye yansıdı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ