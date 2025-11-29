Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı tebrik ederek, "A Milli Takımımıza önümüzdeki dönemde şampiyonluklarla dolu bir yolculuk diliyorum" dedi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi. Başkan Ahmet Bolat, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2025 Eurobasket’te kazandığı ikincilik dolayısıyla tebriklerini Türkoğlu’na sunarken, Başkan Türkoğlu da turnuvada kazanılan gümüş madalya ve imzalı milli takım formasını Bolat’a hediye etti.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat ziyaretle ilgili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu ağırlayarak basketbol dolu keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendileri görüşmemiz sırasında bize 2025 EuroBasket’te A Milli Erkek Basketbol Takımımızın Avrupa ikinciliği elde ettiği o gurur dolu turnuvaya ait gümüş madalyayı ve imzalı milli takım formasını hediye ettiler. Bu anlamlı armağan için teşekkür ediyorum. Basketbol Federasyonumuzun ülkemiz sporuna kazandırdığı vizyonu, gençlerimize ilham veren başarıları ve uluslararası arenadaki güçlü temsili bizler için her zaman kıymetli. Türk Hava Yolları olarak, Türk sporunu ve milli takımlarımızı desteklemekten duyduğumuz gururu bir kez daha vurgulamak isterim. Sayın Hidayet Türkoğlu’na nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, bizleri gururlandıran oyuncularımızı ve teknik ekibimizi bir kez daha tebrik ediyorum. A Milli Takımımıza önümüzdeki dönemde şampiyonluklarla dolu bir yolculuk diliyorum."