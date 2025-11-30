Kapalıçarşı ekranlarına yansıyan verilere göre gram altın, alışta 5.786 TL, satışta ise 5.864 TL seviyesinde işlem görüyor.

En çok takip edilen kalemlerden 22 ayar bilezik gramı, alışta 5.290 TL, satışta 5.534 TL bandında yer aldı. Düşük ayarlı ürünlerde ise 14 ayar altın, alışta 3.196 TL seviyesinde bulunurken satış fiyatı 4.300 TL’nin üzerine çıktı.

Çeyrek altın, piyasalardaki yatay seyre paralel olarak sabah saatlerinde alışta 9.479 TL, satışta 9.558 TL olarak kaydedildi.

Yarım altın, alışta 18.958 TL, satışta 19.117 TL seviyesinde bulunurken, tam altın 37.800 TL alış, 38.082 TL satış fiyatıyla listede yer aldı.