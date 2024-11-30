Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Deniz Türüç’ün sol taraftan ortasında Piatek’in kafa ile içeriye çevirdiği topa Kemen, altıpas çizgisi üzerinde müsait pozisyonda dönerek vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

8. dakikada Deniz’in sağ taraftan ortasında kale önünde bulunan Crespo’nun vuruşu savunmadan döndü. Pozisyonu iyi takip eden Davidson kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

10. dakikada Deniz’in sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Piatek’in kafa vuruşu sonra meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

37. dakikada Kemen orta sahada yaptığı baskı sonrası topu kazandı ve Piatek’e aktardı. Topla beraber ceza yayına kadar ilerleyen Piatek pasını sağ taraftaki Deniz Türüç’e verirken bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 3-0

43. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Piatek’in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 4-0

Hakemler: Çağdaş Altay, Emrah Ünal, Abdullah Uğur Sarı

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lucas Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Davidson, Krzystof Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Berat Özdemir, Philippe Keny, Dimitris Pelkas, Hamza Güreler, Patryk Szysz, Joao Figueiredo, Ömer Ali Şahiner, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak, Kuryu Matsuki, Anthony Dennis, İsmail Köybaşı, Victor Hugo, Juan Silva, Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İzzet Furkan Malak,Novatus Miroshi, Koray Günter, Nazım Sangare, David Tijanic, Djalma, Efe Yavman, David Fofana

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Davidson (dk. 8), Krzystof Piatek (dk. 10 ve 43), Deniz Türüç (dk. 37) (Başakşehir)

Sarı kart: Anthony Dennis (Göztepe)