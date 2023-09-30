Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Renaldo Cephas, topla birlikte ceza sahasına girdi. Cephas’ın, kaleci Fernando Muslera’yla karşı karşıya pozisyonda sağ köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarak ağlara gitti. 0-1
53. dakikada sol taraftan Angelino’nun ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topa Kerem Demirbay’ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.
56. dakikada Angelino’nun pasında topla buluşan Wilfried Zaha rakibini geçip yaptığı vuruşta kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
59. dakikada ceza yayı gerisinden Zaha’nın pasında, ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tete, kaleci Bahadır Güngördü’yü de geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
69. dakikada Tete’nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Sacha Boey’in kaleci Bahadır’ın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta kaleye giden topu Hayrullah yatarak uzaklaştırdı. VAR’dan gelen uyarı üzerine hakem Volkan Bayarslan topun çizgiyi geçtiğini belirterek orta noktayı gösterdi. 2-1
82. dakikada sağ taraftan Dries Mertens’in kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Mauro Icardi’nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Volkan Bayarslan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Angelino, Lucas Torreira (Abdülkerim Bardakcı dk. 82), Kerem Demirbay (Barış Alper Yılmaz dk. 65), Tete (Dries Mertens dk. 73), Kerem Aktürkoğlu (Halil Dervişoğlu dk. 82), Wilfried Zaha (Sergio Oliveira dk. 73), Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Victor Belsso, Tanguy Ndombele, Cedric Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Hayrullah Bilazer, Uros Radakovic (Mert Çetin dk. 10), Nihad Mujakic, Matej Hanousek (Anastasios Chatzigiovanis dk. 82), Andrej Dokanovic, Ali Kaan Güneren (Atakan Çankaya dk.46), Garry Rodrigues, Olimpiu Morutan (Alper Uludağ dk. 61), Renaldo Cephas, Riad Bajic (Efkan Bekiroğlu dk. 46)
Yedekler: Rafal Gikiewicz, Alperen Kuyubaşı, Cem Türkmen, Pedrinho, Federico Macheda
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Goller: Renaldo Cephas (dk. 48) (Ankaragücü), Wilfried Zaha (dk. 56), Hayrullah Bilazer (dk. 69 k.k.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Olimpiu Morutan, Mert Çetin, Nihad Mujakic (Ankaragücü)