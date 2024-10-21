Fethullah Gülen'in ölüm haberini sunan spiker Oya Eren Özkan'ın kıyafetinin, 15 Temmuz'da darbe bildirisi zorla okutulan Tijen Karaş'ın yayında giydiği kıyafetle aynı olması gözlerden kaçmadı.

Özkan'ın kıyafetinin, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi sırasında zorla darbe bildirisi okutulan spiker Tijen Karaş'ın yayında giydiği kıyafetle birebir aynı olması, birçok kişi tarafından sembolik bir mesaj olarak yorumlandı. Özkan, canlı yayında Fetullah Gülen'le ilgili haberi sunarken, "FETÖ'ye yakın internet siteleri, silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. FETÖ elebaşı terörist Gülen öldü. Vatan haini, millet düşmanı, Cumhuriyet düşmanı, din düşmanı Fetullah Gülen öldü. Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçti. Türk milletine kumpas kurmakla geçti. Bu son dakika bilgisini verirken aynı zamanda 'iyi bilmezdik' de demek istiyorum. Hakkımız haram olsun kendisine." dedi.