Donald Trump, başkanlığı döneminde ilk kez katıldığı White House Correspondents' Association yemeğinde konuşma yapmak üzereyken salonda yükselen bağrışmalar ve 4-6 el silah sesi üzerine, Hilton Hotel’deki program alanından güvenlik ekipleri tarafından hızla çıkarıldı.

Canlı yayında gerçekleşen programda, servis başladıktan hemen sonra sesler yükseldi; Donald Trump’ın güvenlik ekibi uzun namlulu silahlarla sahneye çıktı. Davetliler de panik halde masaların altına girerek kendilerini korumaya çalıştı.

Güvenlik bariyerlerini aşarak Donald Trump’ın bulunduğu masaya ulaşan koruma ekipleri, ABD Başkanı ile eşi Melania Trump’ı koruma çemberine alarak hızla salondan çıkardı.

Salondaki bazı davetlilerin olay sırasında çığlık attığı, bazılarının ise USA (ABD) diye tezahürat yaptığı duyuldu.

30 YAŞINDAKİ SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Birden fazla şarjör taşıyan tüfekli saldırganın güvenlik taramasının yapıldığı noktada ateş açtığı ve güvenlik görevlileri tarafından “etkisiz hale getirildiği” ifade edildi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin başkentindeki yemekte yaşanan silahlı saldırıyla ilgili detayları aktardı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından gizli servis görevlileri tarafından eşi Melaina ile salondan çıkarılan Trump, dakikalar sonra yaptığı paylaşımda, saldırganın yakalandığını bildirdi.

Trump, "Oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Silahlı saldırgan yakalandı." ifadelerini kullandı.

Salondaki programın devam etmesini önerdiğini belirten Trump, "Ancak bu konuda tamamen kolluk kuvvetlerinin yönlendirmesine uyacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bu kararın ne olursa olsun akşamın "planlanandan çok daha farklı geçeceğini ve bu geceyi yeniden düzenlemek zorunda kalacaklarını" kaydetti.

KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Kısa süre sonra Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Trump, olayda bir Gizli Servis görevlisinin yakın mesafeden açılan ateşle vurulduğunu ancak üzerindeki çelik yelek sayesinde kurtulduğunu söyledi.

"AJAN ÇOK YAKINDAN, GÜÇLÜ BİR SİLAHLA VURULDU"

Bir polis, bir görevli vuruldu ve oldukça iyi bir çelik yelek giydiği için durumu iyi. Çok yakından oldukça güçlü bir silahla vurulmuştu. Ve çelik yelek görevini yaptı. Kendisiyle konuştum, iyi bir durumda. Ve oldukça motivasyonu da yerinde kendisine onu sevdiğimizi saygı duyduğumuzu söyledim ve oldukça gururlu bir insan yaptığından gurur duyan bir gizli servis ajanı ve tüm durumlara göz attık bu gece gerçekleşen ve şunu söyleyebilirim: Çok da güvenli bir bina değilmiş. Bunu söylemek istemiyordum ama işte bu yüzden Beyaz Saray'da planladığımız değişikliklerin gerçekleşmesi gerekiyor.

"FARKLILIKLARIMIZI BARIŞÇIL BİR ŞEKİLDE ÇÖZMELİYİZ"

Bu geçtiğimiz yıllarda Cumhuriyetimizin bir suikast tarafından ilk defa uğradığı saldırı değil. İki sene önce de Florida'da Palm Beach'te neler olduğunu hepiniz gördünüz. Çok yakındı. Ve yine kolluk kuvvetleri tarafından oldukça başarılı bir araştırma gerçekleştirilmişti. Farklılıklarımızı barışçıl bir şekilde çözmeliyiz, bunu söylemek istiyorum. Cumhuriyetçiler, bağımsızlar, demokratlar, muhafazakarlar, liberaller, ilericiler.. Bu kelimeler birbirinin yerine kullanılabilecek belki de kelimeler olmaya başladı. Özellikle de odadakiler için rekor seviyede insan katılıyordu bu etkinliğe ve bir araya gelirken insanlar gerçekten büyük bir sevgiyle hareket ediyordu. Çok etkilenmiştim bu durumdan.

"SALDIRGAN KALİFORNİYA’DAN, OLDUKÇA HASTA BİR İNSAN"

First Lady ve ben hızlı bir şekilde bizimle çok iyi bir şekilde ilgilenildi. Sahneden hızlıca alındık. Başkan Yardımcısı J.D. Vance de buradaydı. Benzer şekilde çok güzel bir şekilde ilgilenildi durumla. Çok hızlı bir şekilde harekete geçirildi. Kolluk görevlileri ve özellikle de gizli servis. Ama Marco da aynı şekilde bu arada. Pete de oradaydı. Pete'in yardıma ihtiyacı yoktu tabii. Kimsenin yardım etmesini istemedi ama onunla da ilgilenildi. Çok da etkilendiğini söyledi Pete de. Bu yüzden birkaç şey söylenmesini isteyeceğim. Şimdi saldırgan yakalandı. Kaliforniya'da yaşadığını öğrendik. Oldukça hasta bir insan ve buna benzer şeylerin bir daha gerçekleşmesini istemiyoruz.

"TEPSİ DÜŞTÜ SANDIM"

Çok şaşırtıcı bir şey böyle bir şeyin gerçekleşmesi. Başıma daha önce de geldi, hissettikleriniz hiçbir zaman değişmiyor. Yan yana oturuyorduk, Melania yanımdaydı ve bir ses duydum. Bunun bir tepsi olduğunu düşündüm. Bir tepsinin yere düştüğünü sandım. Birçok kez duydum bu sesi ve oldukça da yüksek sesti. Çok da uzaktan geldi ses. Ve çok uzakta gerçekleşse de silah sesiymiş aslında. Melania da oldukça farkındaydı neler olduğunun. 'Kötü bir ses' dedi bana ve hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaştırıldık. Saniyeler sürdü odadan çıkarılmamız. Devam etmek istedik çünkü bu hastaların hayatımızın akışını değiştirmesine izin vermek istemiyorum.

"SALDIRGAN ODAYA ÇOK UZAKTI, İLK HATTA DURDURULDU"

Güvenlik zafiyeti soruları üzerine ise Trump şu açıklamayı yaptı:

Hayır, ne olursa olsun kapalı alanlarda etkinlik yapmaya devam edeceğiz. Oda oldukça güvenliydi. Saldırgan oldukça uzak bir noktadan koşmaya başladı, odaya çok uzaktı. Gerçekten çok hızlı koşuyordu. Ama kolluk kuvvetlerinin cevap süresi de çok hızlıydı. Oraya geldikleri an silahlarını çıkardılar ve ateş ettiler. Çok etkileyiciydi. Herhangi bir ön tehdit bildirimi olmamıştı. Odanın dört bir tarafında kaynaklar ve insanlar vardı. Kat etmesi gereken uzun bir yol vardı ve ilk hatta durduruldu. FBI bölgede. Tüm balistik unsurlar inceleniyor. Bu olayın arka planını araştıracağız; yalnız kurt mu yoksa arkasında başka bir durum mu var öğreneceğiz. Umarız önümüzdeki 30 gün içerisinde bu etkinliği yeniden gerçekleştireceğiz. Konuşmaya hazırdım. Ekibime 'bu hayatımda yapacağım en uygunsuz konuşma olacak' demiştim. Bir sonraki konuşmamda daha sıkıcı konuşabilirim.

SALDIRININ ARKASINDA İRAN MI VAR?

Saldırının arkasında İran veya başka bir güç olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama çok şey öğreneceğiz" cevabını veren Trump, saldırganın profilini şöyle anlattı:

Kendisi deli, hasta bir insan. Anladığım kadarıyla bu bir 'yalnız kurt' saldırısı. Bu insanların müebbet cezası alması gerekiyor. Eğer 10-15 sene verirseniz, hapisten çıktıktan sonra yine insanları hedef alacaklardır. Yarın bu saate kalmadan birçok detay öğreneceksiniz.

45 YIL SONRA AYNI OTEL

Olayın meydana geldiği binanın, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın 30 Mart 1981'de çıkışında silahlı saldırıya uğradığı Washington Hilton oteli olduğu belirtildi.