Küçük, seçim sürecinde AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'ın kendisine mesaj gönderdiğini belirterek, Şahin Biba’nın başkanvekili seçilmesine ilişkin çarpıcı açıklamalara yer verdi.

Söz konusu mesajda Yıldırım’ın, seçimleri yerinde gözlemlediğini ifade eden Küçük, "CHP seçime katılmadı ve adayını göstermedi. Bunun sebebi seçimi protesto etmek değil, CHP içindeki bir kısım üyelerinin AK Parti adayına oy vermesi durumudur. Bunu izah edemeyecekleri için seçime girmemeyi tercih ettiler" ifadelerinin yer aldığını aktardı.