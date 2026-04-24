Ryanair, Berlin Brandenburg Havalimanı’nda artan maliyetler ve yeni zam kararları nedeniyle Berlin’deki operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Şirketin Berlin üssü, 24 Ekim 2026 itibarıyla tamamen kapatılacak.

Uçuş ağı daralıyor, filoda kaydırma yapılacak

Alınan karar doğrultusunda Ryanair’in Berlin’de konuşlu 7 uçağı farklı ülkelere yönlendirilecek. Daha düşük maliyetli Avrupa Birliği pazarlarına kaydırılacak bu uçaklarla birlikte, kış sezonunda Berlin çıkışlı uçuşların yaklaşık yarı yarıya azaltılması planlanıyor. Bu durum, kentteki hava trafiğinde belirgin bir düşüşe işaret ediyor.

Şirket, Berlin’deki havalimanı ücretlerinin pandemi öncesine kıyasla yüzde 50 oranında arttığını vurgularken, yolcu sayısının ise 36 milyondan 26 milyona gerilediğine dikkat çekti. Ayrıca 2027-2029 döneminde uygulanması öngörülen ek yüzde 10’luk zam planı da şirket tarafından eleştirildi.

“Almanya rekabet avantajını yitiriyor”

Ryanair CEO’su Eddie Wilson, Berlin’de faaliyet göstermenin ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığını belirtti. Wilson, yüksek vergiler ve operasyon maliyetlerinin hava trafiğini olumsuz etkilediğini ifade ederken, Almanya pazarının cazibesini kaybettiğini dile getirdi. Şirketin büyüme stratejisinin ise daha uygun maliyetli pazarlara yönelmek üzerine kurulu olacağı belirtildi.

Ryanair’in yanı sıra EasyJet ve Wizz Air gibi diğer düşük maliyetli şirketlerin de Almanya’da kapasite azaltması dikkat çekiyor. Uzmanlar, yüksek maliyetler, artan yakıt fiyatları ve jeopolitik risklerin sektör üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor.