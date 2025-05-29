Şu anda bunları planlamıyoruz çünkü bu kararın bozulacağına inanıyoruz” dedi. Bu açıklamanın ardından altın fiyatları tekrar yükselişe geçerken, petrolde de yön yeniden aşağı döndü.

Küresel piyasalar güne beklenmedik bir haberle başladı. ABD’de New York merkezli Federal Uluslararası Ticaret Mahkemesi; Başkan Trump'ın, küresel çapta kapsamlı gümrük vergileri uygulayarak “yetkisini aştığına” karar vermiş ve “tarifelerin durdurulmasını” istemişti. Konuyla ilgili belirsizlik sürerken, Trump yönetimi karara itiraz etti. Tarifelerin durdurulması için 10 günlük süre başlarken, ABD yönetiminden de kritik açıklamalar geliyor.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, adil ticareti sağlamak için gümrük vergilerini kullanma çabalarının tamamen yasal olduğuna inandığını belirtti ve tarifelerinin çoğunu engelleyen ticaret mahkemesi kararının bozulacağına dair güvenini dile getirdi.

ABD yönetiminin, yargıçların kararını aşmak için kullanabileceği birden fazla seçeneğinin olduğunu belirten Hassett, “Şu anda bunları planlamıyoruz çünkü bu kararın yanlış olduğundan çok eminiz” dedi.

Bu açıklamalar küresel piyasalarda ilk tepkileri de tersine çevirdi. Gün içinde güvenli liman talebinin düşmesiyle birlikte 3.245 dolara kadar gerileyen ons altın, Beyaz Saray’dan gelen açıklamaların ardından toparlanarak tekrar 3.315 dolara yükseldi. Altında günlük yükseliş %0,85’e ulaştı.

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının 230 bin beklentiye karşılık 240 bin artması da “güvercin FED” beklentilerini öne çıkararak, altın fiyatlarına destek oldu.

Tarifelerden en çok etkilenen petrol fiyatları da bugün iyimserlikle 65 doların üzerine çıkmıştı. Ancak Trump yönetiminden gelen açıklamaların ardından “küresel büyüme endişeleri yeniden alevlendi” ve petrolde yön tekrar aşağı döndü.

Brent petrolün varil fiyatı %1,30 geriledi ve 63,50 dolara çekildi. OPEC+ Grubundan beklenen arz artışı da petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.