İran basını, başkent Tahran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi. Reuters, İran'daki patlamaların 'tatbikat' olabileceğini aktardı.

ABD: ATEŞKES SÜRÜYOR

Patlamalar sonrası Washington'dan 'ateşkes sürüyor' açıklaması geldi. El Cezire'ye göre; Pentagon, "İran'la ateşkes durumunda hiçbir değişiklik yok" açıklamasında bulundu.

İSRAİL: SALDIRMADIK

İsrailli yetkili, İran’ın başkenti Tahran’da duyulan patlama seslerinin ardından İsrail’in İran’a saldırı düzenlemediğini açıkladı.

TRUMP: ZAMAN DARALIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelere ilişkin, "Ben dünyadaki tüm zamana sahibim ancak İran değil, zaman daralıyor. Zaman onların lehine değil" dedi.