“İlginç zamanlar bizi bekliyor” ifadeleriyle küresel gelişmelere vurgu yapan Trump, paylaşımına 1959 yılında tarihi bir fotoğraf da ekledi. Bu kare, kamuoyunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderme olarak yorumlandı. Trump, mesajında selefi Joe Biden’ı da sert sözlerle eleştirerek, “Ben Başkan olsaydım bu asla gerçekleşmeyecek bir savaştı” ifadelerini kullandı.

''İşgalcı Ülkeye Saldırmadan Kazanmak İmkansız"

Zelenskiy'nin ardından Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin Truth Social platformundan açıklamalarda bulunan Trump, ''Bir işgalci ülkeye saldırmadan savaş kazanmak çok zor, hatta imkansız. Tıpkı sporda harika bir savunması olan ama hücum oynamasına izin verilmeyen harika bir takım gibi. Kazanma şansı yok! Ukrayna ve Rusya'da da durum aynı.

"Ben Başkan Olsaydım..."

Joe Biden'ın, Ukrayna'nın karşılık vermesine değil, sadece savunmasına izin verdiğini vurgulayan Trump, ''Peki bu nasıl oldu? Her şeye rağmen, ben Başkan olsaydım bu asla gerçekleşmeyecek bir savaştı. Sıfır şans, ilginç zamanlar bizi bekliyor!!!'' ifadelerinde bulundu.

Öte yandan Trump, paylaştığı ikili bir fotoğrafla Putin'e dikkat çeken bir mesaj verdi. Trump, 1959 yılında çekilen ABD Başkan Yardımcısı Richard Nixon ile Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev'in yer aldığı fotoğrafla ''Mutfak Tartışması'' adı verilen politik tartışmayı bir kez daha anımsattı.