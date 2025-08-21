Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

2 Ton Bozuk Gıda Bulundu

Son denetimlerde yaklaşık 2 ton kurtlanmış pirinç, bozuk sucuklar, son kullanma tarihi geçmiş çikolatalar ve süt ürünleri gibi birçok sağlıksız gıda maddesi ele geçirildi. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından özellikle kent genelinde faaliyet gösteren büyük zincir marketlerde yapılan denetimlerde, kaşar peynirleri, tavuk ve et bulyonlar, çeşitli şekerlemeler ve meşrubat çeşitleri de dahil olmak üzere çok sayıda bozulmuş ya da tarihi geçmiş ürüne rastlandı.,

Yasal İşlem Başlatıldı

Toplamda 2 tona yakın kurtlanmış pirinç ile tespit edilen diğer ürünlere el konuldu. Halk sağlığını tehlikeye atan işletmeler hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Zabıta Daire Başkanlığı, denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek vatandaşlara da alışverişlerinde ürün tarihlerini kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.