Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Trump, Tahran yönetiminin nükleer kapasitesini artırması durumunda olası bir saldırıya ilişkin soruya “Kesinlikle” cevabını verdi. İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini daha önce hedef alan ABD'nin yeni bir saldırı hazırlığında olduğu ifade edildi.

Trump, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı veya güvenilir kurumlarca denetlenmesini desteklediğini dile getirdi. Nükleer çalışmalara yeniden dönülmesini ise beklemediğini söyledi. "Nükleer program için bir trilyon dolar harcadılar, hepsi boşa gitti" diyen Trump, ABD’nin üstün teknolojiye sahip olduğunu vurguladı.

İran’ın, ABD'nin Katar’daki üssüne ve İsrail’e gerçekleştirdiği füze saldırılarını hatırlatan Trump, İsrail’in de bu saldırılardan etkilendiğini ancak durumu kontrol altına aldıklarını belirtti. İran için “Bitkin durumdalar” diyen Trump, İsrail ile pazarlık yürüttüklerini ve başarılı bir sonuç aldıklarını ifade etti. İran’ın şu anda nükleer programdan çok hayatta kalmaya odaklandığını savundu.

ABD, 22 Haziran’da İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirmişti.