Kaza saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Mahmutesatbey caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Kadir K.(27) yönetimindeki 16 KJM 45 plakalı motosiklet, Emin sokaktan caddeye çıkan sürücü Nilüfer Ş.(41) yönetimindeki 16 BEB 493 plakalı otomobil ile çarpıştı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.