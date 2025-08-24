İç savaşın sona ermesinin ardından ordusunu güçlendirmek için adım atan Suriye, bu kapsamda Türkiye’den askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti alacak. Yapılan iş birliğinin ayrıntıları da netleşti.

Yeni Şafak’ın haberine göre, program kapsamında Suriyeli askerler Türkiye’ye gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından eğitilecek. Bu eğitimlere komando ve piyade eğitimleri de dahil olacak. Eğitimlerini tamamlayan Suriyeli askerler, daha sonra TSK gözetiminde kendi ülkelerinde de eğitime tabi tutulacak.

SURİYELİ ÖĞRENCİLER İÇİN KONTENJAN AÇILACAK

Türkiye, Somali ve Libya’da uygulanan modele benzer şekilde Suriye’de de harp okulu ve astsubay okulu kurmayı planlıyor. Böylece Suriyeli askerler hem Türkiye’de hem de kendi ülkelerinde eğitim görmüş olacak.

Suriye'den geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen komutanlar, Kara, Deniz ve Hava Harp okullarını ziyaret etmişti. Bu kapsamda Suriye ordusuna mensup askerî öğrencilerin harp okulları ve astsubay okullarına kabul edilmesi için kontenjan ayrılacak. Eğitim görecek Suriyeli askeri öğrenciler mezuniyetin ardından kendi ülkelerine dönerek görev yapacak.

SERİNYOL'DA DA EĞİTİM MERKEZİ

Kaynaklar, "Somali'deki gibi, Libya'daki gibi normal askerleri de eğiteceğiz. Hem orada eğiteceğiz, hem burada eğiteceğiz. Şu anda eğitim gören askerler var belli konularda. ÖSO'yu (SMO) eğitirken biz Serinyol'da (Hatay) bir eğitim merkezi yapmıştık. Aynı yerde kalıyorlardı, aynı yerde yiyorlardı, içiyorlardı, eğitim yapıyorlardı. Burada da yapabildiğimiz kadar çok eğitim vermeye çalışacağız" dedi.

TÜRK ASKERLERİYLE AYNI SÜREDE EĞİTİM ALACAK

Edinilen bilgilere göre, eğitimler sıkı bir disiplinle gerçekleştirilecek. Suriyeli askerler, Türkiye’de kaldıkları süre boyunca kapalı bir sistem içinde eğitim görecek.

Bu kapsamda, Türkiye'de TSK tarafından verilen komando ve piyade eğitimlerini alacak olan Suriyeli askerler, Türk askerleri ile aynı süre içerisinde eğitim görecekler.

TSK, SURİYE'NİN DAVETİNİ BEKLİYOR

Önümüzdeki dönemde Suriye ile yapılacak üst düzey temaslar da artacak. Yakında Suriye Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri komutanlarının Türkiye'ye gelmesi, ortak eğitim ve takvimlendirme konularında görüşmeler yapılması bekleniyor.

Öte yandan Türkiye, Suriye'den davet geldiği taktirde, çok kısa süre içinde ortak eğitim merkezi kurmaya hazır. Bu kapsamda planları hazır TSK, sadece Suriye'nin davetini bekliyor.