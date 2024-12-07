Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında Amfibi Kolordu Komutanlığı tarafından "Şehit İkmal Söz. Onb. Caner Ülüğ Müşterek Amfibi ve Fiilî Silah Eğitimleri"nin gerçekleştirildiğini duyurdu. 

Açıklamada, eğitimlere Ege Ordusu Komutanlığı unsurlarının da katıldığı belirtilerek, bu kapsamda yapılan faaliyetlerin, birliklerin amfibi harekât ve silah kullanımındaki yetkinliklerini artırmayı hedeflediği ifade edildi.

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Kaynak: Haber merkezi