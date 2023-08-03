Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında başlamıştı. An itibariyle toplantı sona erdi. Merak edilen konu ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komuta Kademesi’nin kim olduğu. Toplantıda alınan kararların ise birazdan belli olacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

Genel Kurmay Başkanı Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının bitmesinin ardından Genel Kurmay Başkanı belli oldu.

Yeni Komuta Kademesi 'Metin Gürak' oldu.

Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar ise şöyle:

1. 2023 yılı Yüksek Askeri Şûra olağan toplantısında;

a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,

b) Görev süresi uzatılacaklar,

c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile karara bağlanmıştır.

2. 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.

b) 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile

uzatılmıştır.

c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2023 tarihinden, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.

ç) Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla GÜLAN kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden, GG Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay II'nci Başkanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU atanmışlardır.

d) Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacaktır.

3. 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) K.K.K.lığından Korgeneraller İrfan ÖZSERT ve Kemal YENİ Orgeneralliğe; Hv.K.K.lığından Korgeneral İsmail GÜNEYKAYA Orgeneralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller Zorlu TOPALOĞLU, Sezai ÖZTÜRK ve Mustafa OĞUZ Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiral İbrahim Özdem KOÇER Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneraller Erdoğan GÜR ve İsmail ÜNER Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller Burhan AKTAŞ, Mehmet ÖZEREN, Özkan ULUTAŞ, Mehmet Yasin KALIN, Faruk METİN, Mehmet Cafer AKSOYTÜRK, Ertan İNALTEKİN, Subutay ADAŞ, Murat ATAÇ, Hurşit AĞIRCAN, Mücahit ZORLUTUNA, Ahmet İBİŞ, Hakan TUNÇ ve Osman ALP Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Mehmet Baybars KÜÇÜKATAY, Alper YENİEL, İsmail GÜLDOĞAN, Refik Levent TEZCAN, Ramazan ÖZOĞUL ve Hüseyin TIĞLI Tümamiralliğe; Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Kemal TURAN, Hayrettin KOCA ve Ertunç ERTUFANLI Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.