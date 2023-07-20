Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı Erkilet Generalemir Havacılık ve Uzay Bilimleri Merkezi’nde misafir edip, verilen eğitimler hakkında bilgilendirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de çoğu özel okullarda olmayan imkanları Kocasinanlı çocuklara ücretsiz sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, okul niteliğindeki bu tesis sayesinde üreten bireyler yetiştirdiklerini söyledi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise yapılan hizmetleri başarılı bulduğunu belirterek, TEKNOFEST’e Performans Ödülü alan Kocasinan’ın takımını tebrik etti.

‘Engelsiz Doğa, Engelsiz Bilim’ projesi kapsamında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı ve gençleri, Erkilet Generalemir Havacılık ve Uzay Bilimleri Merkezi’nde ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, tesiste verilen eğitimler hakkında detaylı bilgiler aktardı. Havacılık ve Uzay Bilimleri, Model Uçak ve İnsansız Hava Araçları Atölyesi ile 3D Sanal Gerçeklik sınıflarında sunulan hizmetleri, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a anlatan Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için yoğun gayret gösterdiklerini ifade etti.

Bilim ve teknoloji alanında yapılan çalışmalarla fark oluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Merkezimizle çocuklarımıza model uçak ve insansız hava araçlarının nasıl yapılacağı ve simülasyon eğitimiyle de nasıl uçuracaklarını öğretiyoruz. Özellikle Kocasinan sınırları içerisinde bulunan ortaokul öğrencilerini, okul müfredatına uygun olarak buraya getiriyor ve eğitimler veriyoruz. Her gün farklı bir okuldan gelen öğrenciler burada eğitim görüyorlar. Kayseri’de özel okullarda olmayan imkanları, burada Kocasinanlı çocuklara sunuyoruz.

Tesisimize gelen çocuklarımız, aldıkları eğitimlerle yerli ve milli olarak teknolojik ürünler tasarlayıp üretiyor. Bu vesileyle TÜBİTAK 4008 - Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında "Engelsiz Doğa, Engelsiz Bilim" projesiyle Türkiye’deki 42 proje arasına giren Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Esra Taş'ı tebrik ediyor, desteklerinden dolayı Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve TÜBİTAK Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise yapılan hizmetleri başarılı bulduğunu belirterek, TEKNOFEST’e Performans Ödülü alan Kocasinan’ın takımını tebrik etti.