Bursa, Türkiye'nin güçlü sanayi şehirlerinden biri olarak ülke ihracatının yüzde 5,9'unu gerçekleştirerek önemli bir rol oynuyor. Bu yılın ilk yarısında otomotiv, hazır giyim ve tekstil sektörlerinde öncü şehirler arasında yer alan Bursa'dan 8,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İstanbul ve Kocaeli'nin ardından üçüncü sırada yer alan Bursa'nın ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımının yüzde 6,59'unu oluşturuyor. Ocak-haziran döneminde Bursa'dan yaklaşık 190 ülke ve serbest bölgelere ürün gönderilerek, ihracat miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 8 milyar 142 milyon 809 bin dolara ulaştı.

Bursa'nın ihracatında otomotiv sektörü ön planda yer alıyor. İlk yarıda otomotiv endüstrisi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9'luk bir artışla 3 milyar 615 milyon 273 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise kentin ihracatına en fazla katkı sağlayan diğer sektör olarak öne çıkıyor. Bu sektör, 6 aylık süreçte 844 milyon 237 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Üretim yapan sanayiciler arasında ise makine ve aksamları sektörü üçüncü sırada yer alıyor ve yüzde 13,5'lik bir artışla 693 milyon 775 bin dolarlık ihracat gerçekleştiriyor.

Bursa'nın en çok ihracat yapılan ülkesi ise Almanya oldu. Yılın ilk 6 ayında Almanya'ya gerçekleştirilen ihracat miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 1 milyar 247 milyon 702 bin dolara yükseldi. Fransa ise ikinci sırada yer aldı ve ihracatını yüzde 42'lik bir artışla 1 milyar 6 milyon 98 bin dolara çıkardı. İspanya ise yüzde 7,1'lik bir artışla 650 milyon 328 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırayı aldı.

Bursa'dan yapılan ihracatta İtalya dördüncü sırada yer alırken, 596 milyon 569 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. ABD ise beşinci sıraya yerleşti ve 293 milyon 587 bin dolarlık ihracatla önemli bir pay elde etti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ise yılın ilk yarısında 18 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirerek, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ikinci birliği oldu. Birlik bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Ocak-Haziran döneminde ihracatını yüzde 16,27 artırarak 15 milyar 17 milyon 224 bin dolarlık bir rakama ulaştı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ise 656 milyon 868 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise ilk altı ayda 537 milyon 715 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) 116 milyon 245 bin dolarlık ihracat yaparken, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise 74 milyon 972 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bursa, güçlü sanayisi ve ihracat potansiyeliyle Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olmaya devam ediyor. Özellikle otomotiv, hazır giyim ve tekstil sektörlerindeki başarısı, Bursa'nın ihracatının artmasında önemli bir rol oynuyor. Gelecek dönemlerde de Bursa'nın ihracatının büyümeye devam etmesi bekleniyor.