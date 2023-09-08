Yeni OVP’de önümüzdeki üç yılı kapsayan ekonomik adımlar tek tek sıralandı. Tasarruf ve tüketimi kontrol altına alacak adımlar dikkat çekti.

2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) atılacak adımlar tek tek sıralandı. Bu kapsamda özellikle kamu tasarrufuna yönelik adımlar ve tüketim hayatını etkileyen önemli detaylar dikkat çekti.

Habere göre, OVP'de finansal istikrar başlığı altında izlenecek politika ve tedbirler sıralandı. Buna göre, makroihtiyati önlemlerde sadeleşmenin sağlanması ve rezervlerin güçlendirilmesine paralel şekilde Türk Lirası mevduata geçişlerin hızlanmasıyla birlikte, KKM'nin mevduatlar içindeki ağırlığının azalacağını belirtildi.

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için geliştirilen Fiziki Altın Tasarruf Sistemi (FATSİ) uygulaması yaygınlaştırılacak.

Halka arzı artırmak için adımlar

Sermaye piyasalarında finansal ürün ve hizmet çeşitliliği geliştirilecek ve küçük yatırımcı hakları gözetilerek yatırımcı tabanı genişletilecek. Sermaye piyasalarının sunduğu imkânlardan şirketlerin yaşam döngülerinin her aşamasında daha fazla yararlanması temin edilecek ve halka arzların artırılması için gerekli adımlar atılacak.

OVP'nin fiyat istikrarı başlığı altındaki tedbirlerine göre enflasyonla mücadelede Merkez Bankası tüm politika araçlarını etkin bir biçimde kullanırken, maliye ve gelirler politikalarının para politikası ile eşgüdümü sağlanacak.

Dalgalı Döviz Kuru rejimi sürdürülecek, finansal istikrarın fiyat istikrarını gözetecek şekilde ekonomiyi desteklemesi sağlanacak. Mali disiplin gözetilerek, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecek.

Konut kredisi

Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeler de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzı hızla artırılacak, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacak. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek. Bu düzenleme için gelecek yıl ilk çeyrekte karar alınacağı belirtildi.

Vergi tabanının genişletilmesi için düzenleme

Gelir, kurumlar, katma değer vergileri kanunları ile vergi usul kanununun, vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde, vergi tabanının genişletilmesi ve gönüllü uyumun artırılması, sade ve kolay uygulanabilir bir yapı oluşturulması amacıyla güncellenmesi yönünde düzenlemeler hayata geçirilecek. Orta vadede doğrudan vergilerin payı artırılacak. Bu adım için gelecek yılın üçüncü çeyreği işaret edilirken, düzenlemeler için yasa çıkarılacağı da OVP'de yer aldı. Vergi harcamaları gözden geçirilerek etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak.

2. basamak emeklilik

OVP'de fiyat istikrarı ve finansal istikrar başlığı altında yer alan yapılan reformlar arasında 2. basamak emeklilik sistemi de bulunuyor. Daha önce de birçok kez yapısal reformlar arasında sayılan düzenleme için 2024 yılının dördüncü çeyreği işaret edildi.