Bursa’da artan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla alternatif güzergah çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda, Tunaboyu Caddesi’nin hazırlık çalışmaları tamamlanmak üzere. Yeni güzergahın devreye girmesiyle birlikte, Yenişehir yolu ve Kozluca Bulvarı üzerindeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Yetkililer, yeni cadde sayesinde özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığının azalacağını ve sürücüler için daha konforlu bir ulaşım sağlanacağını ifade etti. Bu proje, şehir içi ulaşımı daha verimli hale getirmek amacıyla atılan adımlardan sadece biri olarak dikkat çekiyor. Tunaboyu Caddesi'nin kısa süre içinde trafiğe açılması planlanıyor.