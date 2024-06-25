Bursa’da bir barakada 3 tüpün patlamasıyla beraber çıkan yangın, barakanın yanındaki eve sıçradı. O anlar havadan dron ile görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 330. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide bulunan barakada bulunan 3 tüp henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bomba gibi patladı. Patlama sesi sonrası çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Barakada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek eve sıçradı. Yangında, otluk alanda bulunan tahta baraka kül oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 2 kişi dumandan hafif etkilendi. Öte yandan, tüplerin patlamasıyla meydana gelen gürültü nedeniyle, çok sayıda vatandaş sokağa döküldü.