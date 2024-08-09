Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in talimatları doğrultusunda harekete geçen MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçe merkezinde son günlerde yaşanan su kesintilerinin nedeni ile ilgili saha çalışması başlattı. MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ve teknik ekiplerin yapmış olduğu analizler sonucunda, Irlamaz ve Yarıntı bölgelerinde yer alan içme suyu sondajlarında su seviyelerinin daha derinlere indiği tespit edildi. Mevcut sondajlara kolon borusu ilavesi yapılarak, suyun verimi artırıldı. Uzun vadeli çözüm için ise açılacak 4 yeni sondaj kuyusunun yer tespiti yapıldı.MANİSA (İGFA) - Türkiye, yapılan ulusal ve uluslararası araştırmalarda kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan ülkeler arasında yer alıyor. İçme suyu ihtiyacının neredeyse tamamının yeraltı sularından karşılandığı Manisa da kuraklıktan etkileniyor. Manisa’da nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçelerinden biri olan Turgutlu’da da içme suyu sondajlarının su seviyelerinde ciddi bir azalış yaşandı. Meydana gelen su kesintileri sonrasında kısa sürede harekete geçen MASKİ ekipleri, ilçede Irlamaz ve Yarıntı bölgelerindeki sondajlarda su seviyelerinin daha derinlere indiğini belirledi. Sondajlara kolon borusu ilavesi yapılarak, kuyuların verimi artırıldı.

4 YENİ SONDAJ KUYUSU AÇILACAK

Mevcut kuyuların yanı sıra, Turgutlu’nun su kaynaklarını güçlendirmek amacıyla 4 yeni sondaj kuyusunun açılması için de MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalar başlatıldı. Yeni kuyuların devreye girmesiyle birlikte, ilçedeki su ihtiyacının uzun vadede karşılanması hedefleniyor.