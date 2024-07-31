Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2024 yılı ikinci çeyrek turizm rakamlarını Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk 6 ayda 26 milyon 136 bin 764 ziyaretçiyi Türkiye'de ağırladıklarını belirterek, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 13.91'lik bir artış sağlayarak tüm zamanların rekorunu kırdıklarını açıkladı.

Bakan Ersoy, ilk 6 ayda 23,7 milyar dolarla rekor turizm geliri elde ettiklerini ve 2024 yılı sonunda 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar hedefimiz doğrultusunda ilerlediklerini kaydetti.

"YIL SONU HEDEFİMİZ OLAN 60 MİLYON ZİYARETÇİ ORANINI YAKALAYACAĞIMIZI ŞU ANKİ RAKAMLAR GÖSTERMEKTEDİR"

Almanya'daki "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası" ve Fransa'daki "2024 Yaz Olimpiyatları" nedeniyle yaz döneminde Türkiye'ye yönelik ziyaretçi artış oranında hafif bir düşüş yaşandığına dikkati çeken Ersoy, "Eylül itibarıyla, yani bu turnuvaların etkisinin tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte tekrar artış oranlarında yükselme göreceğiz. Ekim, kasım ve aralık rakamlarıyla birlikte yıl sonu hedefimiz olan 60 milyon ziyaretçi ve ortalama yüzde 6'lık bir artış oranını yakalayacağımızı şu anki rakamlar göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Ersoy, bu yaz Çeşme ve Bodrum'daki doluluk oranlarının azalmasına dair çıkan haberlere ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buradaki tek etken Avrupa'da turnuvaların olması değil. Yunan adalarının Türklere daha rahat vize veriyor olması etkili olmuş olabilir. Türk ziyaretçilerin geçen seneye oranla daha kısa süreli konaklıyor olması doluluklara etki etmiş olabilir. Ama burada konunun özü aslında Çeşme ve Bodrum bölgelerinde sezonun kısa olması, sezonun 12 aya yayılamamış olması ve ağırlıklı olarak tek pazar endeksli bir sektör oluşmuş olmasıdır. 2018'de biz göreve başladıktan sonra hayata geçirmek için oluşturduğumuz ilk proje, Ege Turizm Merkezleri projesiydi. Beraberinde Ege Turizm Merkezleri Çeşme ve Didim projeleri. Didim projesi aslında Bodrum Havalimanı merkezli bir projeydi. Yani havalimanı olarak Bodrum kullanılacaktı. Bu projeler bir sezonun 12 aya yayılması üzerine kurgulanmıştı. 12 aya yayılmak için gerekli olan spor aktiviteleri, kültür sanat merkezleri ve etkinlik performans alanları planlanmıştı. Bu proje gerçekleştiği zaman söz konusu merkezler, Antalya, İstanbul gibi direk uçuşlarla başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok noktasına bağlanıyor olacaktı. Ama projeye yerel yönetimler, biz her seferinde 'lütfen bu projeye siyasi yaklaşmayın, bölgenin buna ihtiyacı var' diye uyarmamıza rağmen siyasi yaklaştı. Birçok hukuki süreç başlatıldı. Projenin gelişimi yavaşlatıldı, önü tıkandı. Şu an çok yavaş da olsa ilerliyor. Ama eğer bu süreç bu şekilde tıkanmasaydı, 2018'de başladığımız süreç şu anda hayata geçmiş olacaktı ve biz bugün Çeşme ve Bodrum'la ilgili bir konuşma yapmak zorunda kalmayacaktık."

Turizmde kişi başı gecelik harcamayı önemsediklerini vurgulayan Bakan Ersoy, şu bilgileri verdi:

﻿ "Bizi bugün rakip ülkelerle kıyaslıyorsanız, aslında yabancı ziyaretçi verileriyle kıyaslamanız lazım. 2017'de (yabancı turistlerde kişi başı gelirde) 80 dolarla devraldığımız rakam, 2018 ve 2019'da 87 dolara çıktı. 2020 Kovid kaynaklı 105 dolar ekstrem bir durum, 2021 itibariyle Kovid sonrası normalleşme başlıyor ve 75 dolar, 2022'de 95, 2023'te ilk 6 ayda 103 dolara çıkıyor, 2024'te de 109 dolar olarak açıklanıyor. Aslında 2018'de açıkladığımız nitelikli turiste geçiş stratejimizin başarıyla gittiğinin göstergesidir bu."

Mehmet Ersoy, turizmde bu yıl ilk 6 ayda 23.7 milyar dolar rekor bir gelir elde edildiğine dikkati çekerek, "Bu yıl 3. ve 4. çeyreklerde de bu rekor devam edecek. İnşallah 60 milyar dolar yıl sonu hedefimizle uyumlu bir şekilde süreci götüreceğiz." dedi.

Bu arada Kültür Yolu Festivalleri kapsamında bu yıl ayrıca birçok uluslararası ünlü sanatçının da konser vereceğini ifade eden Bakan Ersoy, bu isimler arasında Mariinsky Orkestrası, Deutsches Berlin Senfoni Orkestrası ve Chris Botti'nin yer aldığını aktardı.